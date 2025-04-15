Saadet Partisi Kayseri İl Kongresi Gerçekleşti

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 13 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından yaptığı yazılı açıklamayla tüm katılımcılara teşekkür etti. Kongrede delegelerin güveniyle yeniden İl Başkanlığı görevine seçilen Altun, yeni dönemde ahlaklı ve ilkeli siyaseti merkeze alarak Kayseri için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Erdal Altun, yaptığı açıklamada; "Gerçekleştirdiğimiz 7. Olağan İl Kongremizin coşkusu hala yüreğimde taptaze. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan'ın teşrifleriyle onurlandığımız bu anlamlı gün, siz değerli hemşehrilerimizin ve dava arkadaşlarımızın yoğun ilgisiyle taçlandı. Kongremizde yapılan seçim sonucunda, siz kıymetli delegelerimizin teveccühüyle yeniden İl Başkanlığı görevine layık görülmek, benim için büyük bir onur ve sorumluluktur" dedi.

"Temiz siyasetin ilkeleriyle yol alacağız"

Yeni dönemde Saadet Partisi'nin Milli Görüş çizgisi istikametinde, şeffaf, ahlaklı ve halk odaklı siyaset anlayışını sürdüreceklerini vurgulayan Altun; "Yeni nesil siyasetin dinamizmi ve temiz siyasetin ilkeleriyle hareket ederek var gücümle çalışacağıma söz veriyorum. Teşkilatımızla omuz omuza, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı hizmetlerde bulunacağız" dedi. Başkan Altun, kongreye katılım gösteren tüm kişi ve kurumlara da teşekkür ederek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Kongremize katılarak bizleri yalnız bırakmayan Genel Başkanımız Mahmut Arıkan'a, kıymetli protokol üyelerine, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, basın mensuplarımıza ve güvenliği sağlayan emniyet mensuplarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olan, desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerime en kalbi teşekkürlerimi iletiyor; kongremizin teşkilatımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Altun, Saadet Partisi'nin ilkeli duruşuyla milletin umudu olmaya devam edeceklerini vurguladı. - KAYSERİ