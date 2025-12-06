Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kocaeli'de partisinin ilçe kongresine katıldı
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kocaeli'deki 7. Olağan Gebze İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Dünyadaki insan hakları krizine dikkat çeken Arıkan, çatışmalar ve açlık sorunlarına vurgu yaptı. Ayrıca, bir yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kocaeli'de partisinin 7. Olağan Gebze İlçe Kongresi'ne katıldı.

Gebze Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Arıkan, partisinin Türkiye Kalkınma Planı'ndan bahsetti.

Arıkan, dünyanın büyük kargaşa içerisinde olduğunu, büyük krizlerle karşı karşıya kaldığını ve bunların insan hakları krizi olduğunu dile getirerek, dünyada 20'den fazla noktada aktif silahlı çatışma bulunduğunu kaydetti.

Çatışmaların yüzde 74'ünün İslam coğrafyasında gerçekleştiğine işaret eden Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çatışmalarda sadece geçtiğimiz yıl 230 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Her gün dünyada 25 bin insan açlıktan ölüyor. Bu vefatlardan 10 bini de çocuklardan oluşuyor. 2,1 milyar insan bugün dünyada temiz suya ulaşamıyor. 100 milyon insan akşam gidecek evi olmadığı için sokaklarda yaşamak zorunda kalıyor. Bunlar dünyanın kaynakları yetersiz olduğu için değil, adil paylaşılmadığı için yaşanan hadiseler."

Arıkan, taziye ziyaretinde bulundu

Öte yandan Arıkan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım'da parfüm fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Arıkan, Dilovası Merkez Camisi bahçesinde yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti, ailelerin taleplerini dinledi.

Arıkan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, büyük acı yaşandığını belirterek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için TBMM'de takipçisi olacaklarını ifade eden Arıkan, sorumluların hesap vermesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini aktardı.

Arıkan, yangında hayatını kaybeden Esma Gikan'ın oğlu Muhammed'i de teselli ederek, Galatasaray forması hediye etti.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Politika
