Saadet'in İBB Adayı'ndan İmamoğlu'na: Altın tepside sunulan fırsatı heba etti

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki törende açıklanarak Birol Aydın olarak duyuruldu. Aydın'ın konuşmasında İBB Başkanı İmamoğlu'nu "Kendisi nice fedakarlıklarla 2019'da altın tepside sunulan fırsatı hoyratça heba etmekte ne derece mahir olduğunu gösterdi." ifadeleriyle eleştirmesi dikkat çekti.

"ALTIN TEPSİDEKİ FIRSATI HOYRATÇA HEBA ETTİ"

Aydın, konuşmasında İstanbul'da yaşamanın zorlaştığını, bu şehirde en temel meselenin deprem riski olduğunu belirterek "Başka bir İstanbul mümkün" sloganıyla yola çıktıklarını dile getirdi. İktidarın ve ana muhalefet partisinin İBB adaylarının İstanbul'un sorunlarını çözemeyeceğini söyleyen Aydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Birol Aydın, şunları söyledi:

"Kendisi nice fedakarlıklarla 2019'da altın tepside sunulan fırsatı hoyratça heba etmekte ne derece mahir olduğunu gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi adayı İmamoğlu'na sesleniyorum. Beş yıl önce göreve gelirken trafik yükünü ve toplu taşımada, ulaşımda yoğunluğunu azaltacağınızı iddia etmiş, insanımıza bu yönde vaatlerde bulunmuştur. Ancak bu 5 senede trafik problemi çözülmedi, trafikte kalma süresi azalmadı. Bu şehirde 5 yıl önce de İstanbullular çeşmeden su içemiyorlardı, 5 yıl geçti, sandığa gidiyoruz, yine insanlarımız çeşmeden su içemez durumdalar. Sahipsiz başıboş köpeklere dair tek bir somut adım atılmadı. Deprem riski için tüm binaların kontrol edileceğini söylemiştiniz. Ancak daha yüz binlerce binaya bir tek belediye elemanı uğramadı. Şimdi 16 milyonun sizlere verdiği hizmet süresinin artık sonuna geldik. Şunu çok net ifade ediyorum. İstanbul'un sizlerle kaybedecek bir 5 yılı daha yok."