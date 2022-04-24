Saadet, Gelecek ve DEVA'nın oyu ne kadar etkili? Kılıçdaroğlu sayılardan çok politik anlama odaklanıyor
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Muhalefet partileri tarafından oluşturulan 6'lı masa bugün 3. kez bir araya gelecek. Demokrat Parti ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantı öncesinde 6'lı masa ile ilgili dikkat çeken bilgiler de ortaya çıktı. Buna göre Kılıçdaroğlu'nun asıl hesabının DEVA, Gelecek ve Saadet'in oy oranlarıyla ilgili değil, masanın genişletilmesi konusunda olduğu belirtildi.
Chp, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi tarafından oluşturulan 6'lı masa bugün bir kez daha toplanıyor. Toplantı öncesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masaya bakışı hakkında dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.
Duvar'da yer alan habere göre 6'lı masada dış politikadaki gelişmeler, son günlerde yeni açıklamalarla tırmanan göçmen sorunu ve ekonomideki sorunlar ele alınacak.
Masa hakkında bir dikkat çeken detaya daha yer verildi. Buna göre CHP liderinin, anketlerde toplamda yüzde 5 gösterilen DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partisi'ni masada asıl tutma nedenine vurgu yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu partilerden yüksek bir oy beklentisi olmadığı ancak partileri, masanın genişlemesi açısından önemli gördüğü kaydedildi.
Yani Kılıçdaroğlu ve Akşener, 6'lı masanın sayısal anlamından daha çok politik anlamına odaklanıyor. 2023 seçimlerinde her kesime hitap etmeyi hedefleyen CHP ve İYİ Parti, masanın ana gündeminde bu konuya yer veriyor.