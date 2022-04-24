Saadet, Gelecek ve DEVA'nın oyu ne kadar etkili? Kılıçdaroğlu sayılardan çok politik anlama odaklanıyor

Chp, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi tarafından oluşturulan 6'lı masa bugün bir kez daha toplanıyor. Toplantı öncesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masaya bakışı hakkında dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.

NELERİ GÖRÜŞECEKLER?

Duvar'da yer alan habere göre 6'lı masada dış politikadaki gelişmeler, son günlerde yeni açıklamalarla tırmanan göçmen sorunu ve ekonomideki sorunlar ele alınacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN AKLINDAKİ PLAN

Masa hakkında bir dikkat çeken detaya daha yer verildi. Buna göre CHP liderinin, anketlerde toplamda yüzde 5 gösterilen DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partisi'ni masada asıl tutma nedenine vurgu yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu partilerden yüksek bir oy beklentisi olmadığı ancak partileri, masanın genişlemesi açısından önemli gördüğü kaydedildi.

"SAYISAL ANLAMDAN ÇOK POLİTİK ANLAMI VAR"

Yani Kılıçdaroğlu ve Akşener, 6'lı masanın sayısal anlamından daha çok politik anlamına odaklanıyor. 2023 seçimlerinde her kesime hitap etmeyi hedefleyen CHP ve İYİ Parti, masanın ana gündeminde bu konuya yer veriyor.

Haberler.com - Politika