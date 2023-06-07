Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! TBMM Başkanlığı için kendi adaylarını çıkardılar

Seçimlere CHP listelerinden girerek milletvekili çıkaran Deva, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM Başkanlığı için kendi adaylarını çıkardılar.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlere CHP listelerinden giren DEVA, Gelecek, Saadet Partisi'nin Meclis başkanlığı seçiminde nasıl bir tutum izleyeceği netleşti. Meclis'e CHP listelerinden milletvekili sokan bu partiler, TBMM Başkanlığı için CHP'nin adayına destek vermek yerine kendi adaylarını çıkarma kararı aldı.

GELECEK VE DEVA PARTİLİ VEKİLLER CHP'DEN AYRILDI

CHP listelerinden seçimlere giren Deva Partisi 15, Gelecek ve Saadet Partisi 10, Demokrat Parti ise 3 milletvekilini Meclis'e soktu. Böylece toplamda CHP, bu partilere 38 vekil vermiş oldu. Gelecek ve Deva Partili milletvekilleri, seçimin ardından CHP'den ayrıldı.

SERAP YAZICI ÖZBUDUN'U ADAY GÖSTERDİLER

AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş olurken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ise Tekin Bingöl oldu. Cihan Paçacı ise İyi Parti'nin adayı olarak seçime katılacak.

GELECEK VE SAADET'TEN ORTAK ADAY

Gelecek ve Saadet Partisi, Serap Yazıcı Özbudun'u Meclis başkanlığına aday gösterdi. Deva Partisi ise Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM Başkan adayı olduğunu duyurdu.

SAAT 14.00'DA OYLAMA BAŞLAYACAK

Meclis Genel Kurulu, yeni başkanı belirlemek için saat 14.00'te toplanacak. Oylama gizli yapılacak.

Adaylardan birinin ilk 2 turda seçilebilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekecek. İlk 2 turda 400 oyu bulunamazsa 3'üncü tur oylamaya geçilecek. Bu turda salt çoğunluk olan 301 oy Meclis Başkanı seçilmesi için yeterli olacak.

Seçimin 4'üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı seçilmiş olacak. Meclis aritmetiği dikkate alındığında Cumhur İttifakının adayı Numan Kurtulmuş'un en geç 3'üncü turda yeni Meclis Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.