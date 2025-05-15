Rusya ve Ukrayna Arasındaki Müzakereler İstanbul'da Başlıyor

Rusya ve Ukrayna Arasındaki Müzakereler İstanbul'da Başlıyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmeler öncesinde Rusya'nın tutumunda bazı değişiklikler olduğunu açıkladı. İki ülke heyetinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelerin gölgesinde yaptığı açıklamada, "Rusya'nın tutumunda bazı düzenlemeler var. Bu değişiklikler, sahadaki gelişmelere dayanmaktadır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e hafta sonu yaptığı "İstanbul" çağrısının ardından iki ülke heyetinin bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başlama zamanının henüz netlik kazanmadığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki durumla ilgili müzakerelerdeki tutumunun 2022'ye kıyasla değiştiğini belirterek, "Rusya'nın tutumunda bazı düzenlemeler var. Bu değişiklikler, sahadaki gelişmelere dayanmaktadır" dedi.

"Rusya tarafından desteklenen her anlaşma ihlal edildiğinde, Ukrayna biraz daha küçülüyor"

Kiev rejiminin müzakere sürecini her bozduğunda Ukrayna topraklarının küçüldüğünü vurgulayan Zaharova, "Müzakere süreci ile topraklar arasındaki bağlantıyı anlamak istiyorsanız, size Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 28 Eylül 2024'te yaptığı açıklamayı hatırlatmalıyım. Lavrov'un da belirttiği gibi, Rusya tarafından desteklenen her anlaşma ihlal edildiğinde, Ukrayna biraz daha küçülüyor. Müzakerelerle Ukrayna topraklarının büyüklüğü arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışan herkesin bu ifadeyi aklında tutması faydalı olacaktır" diye konuştu.

Rus heyet İstanbul'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta Kiev'i 2022'de askıya alınan doğrudan müzakerelere ön şart olmadan yeniden başlamaya çağırmıştı. Putin, Rusya'nın defalarca ateşkes ilan ettiğini ancak Kiev'in bunları sürekli ihlal ettiğini söylemişti. Putin'in açıklamalarının ardından Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin başkanlık ettiği heyet bugün İstanbul'a ulaşırken, Ukrayna heyetinin şu ana kadar müzakereye katılmadığı belirtiliyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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