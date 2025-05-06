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Rusya ve Ukrayna 205 Esiri Karşılıklı Olarak Takas Etti

Rusya ve Ukrayna 205 Esiri Karşılıklı Olarak Takas Etti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile karşılıklı olarak 205 esirin takas edildiğini ve Rusya'nın ayrıca ağır yaralı 22 Ukraynalı esiri iade ettiğini duyurdu. Takas sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuk yaptığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile karşılıklı 205 esirin takas edildiğini duyurdu. Rusya'nın ayrıca iyi niyet göstergesi olarak ağır yaralı 22 Ukraynalı esiri de iade ettiği belirtildi.

Rusya-Ukrayna arasında 64. esir takası yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 205 esiri iade ettiği bildirildi. Karşılığında Rusya'nın da 205 esiri bıraktığı aktarıldı. Takas edilen Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında olduğu, askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi bakım sağlandığı kaydedildi. Serbest bırakılan tüm askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına götürüleceği ifade edildi. Takasa Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuk ettiği vurgulandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arabuluculuğu nedeniyle BAE'ye teşekkür etti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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