Lavrov ve Rubio telefonda görüştü

Rusya ve ABD arasında üst düzey telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun telefonda görüştüğü belirtilerek, görüşmede güncel uluslararası meseleler, Rusya-ABD ilişkileri ve ikili temasların takviminin ele alındığı ifade edildi. Açıklamada, "Görüşme yapıcı ve iş odaklı bir şekilde gerçekleşti" denildi. - MOSKOVA

