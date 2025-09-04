Haberler

Rusya: Ukrayna'nın Güvenlik Garantileri Avrupa İçin Tehdit

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın talep ettiği güvenlik garantilerini Avrupa kıtası için "tehdit garantileri" olarak tanımlayarak kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca, Rusya'nın dış müdahalelere karşı çıkacağını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın talep ettiği güvenlik garantilerinin Avrupa kıtası için "tehdit garantileri" oluşturduğunu ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Avrupa Forumu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Açıklamaları sırasında Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusuna değinen Zaharova, Ukrayna'nın talep ettiği güvenlik garantilerinin Avrupa kıtası için "tehdit garantileri" oluşturduğunu ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. Zaharova, "Bunlar, Ukrayna'yı terörün kalesi, ülkemize karşı provokasyonların merkezi olarak korumayı amaçlamaktadır. Bunlar Ukrayna için güvenlik garantisi değil, Avrupa kıtasına yönelik tehdit garantisidir" dedi.

Avrupa'nın güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya asker gönderme planına da değinen Zaharova, "Rusya, Ukrayna'ya yönelik hiçbir şekilde, hiçbir biçimde kabul edilemez ve güvenliği zedeleyen herhangi bir dış müdahaleyi tartışmaya niyetli değildir" dedi. Zakharova, ABD'nin 3 binden fazla ERAM füzesi ve gerekli ekipman satışını onaylamasının, çatışmayı diplomatik yollarla çözme yönündeki arzuyla çeliştiğini de sözlerine ekledi. - VLADİVOSTOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin boşandığı eşiyle evlendiği ortaya çıktı

Survivor'un yıldız ismi kuzeninin eski kocasıyla evlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.