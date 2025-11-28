Rusya, Ukrayna Müzakerelerini Sadece ABD ile Yapıyor

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya, Ukrayna konusundaki müzakerelerini sadece ABD ile yürütüyor. Sonuçta asıl mesele ABD Başkanı Donald Trump'ın barış gücü olduğundan, özellikle bu temaslara hazırlanıyoruz" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, yerel basına verdiği bir röportajda ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasını hedefleyen barış planı tasarısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Peskov, "Şu aşamada Ukrayna konusundaki müzakereleri sadece ABD ile sürdürüyoruz. Sonuçta asıl mesele ABD Başkanı Donald Trump'ın barış gücü ve şu anda ortaklarının yürüttüğü çabalar olduğundan, özellikle bu temaslara hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun (AP) diğer Avrupalı ülkeleri de müzakere masasına getirmeye yönelik çalışmalarına da değinerek, "Bu durum şu anda kesinlikle dikkate alınamaz" dedi. - MOSKOVA