Rusya-Ukrayna Barışı için Taslak Belge Son Aşamada

Rusya-Ukrayna Barışı için Taslak Belge Son Aşamada
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile barış sağlamak için öncelikli ilkeleri belirleyen taslak belgedeki çalışmalarının son aşamaya geldiğini açıkladı. Peskov, ABD'nin barış çabaları için müteşekkir olduklarını ancak hala çözüme kavuşturulması gereken birçok nüans bulunduğunu belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile barışı sağlamak için temel ilkeleri ana hatlarıyla belirleyecek taslak belge üzerindeki çalışmalarının "son aşamada" olduğunu açıkladı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ateşle oynadığı" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Peskov, Trump yönetiminin Ukrayna'da barışçıl bir çözüme yönelik önemli çabalar gösterdiğinin açık olduğunu ve Başkan Trump'ın arabuluculuk çabalarından kişisel olarak müteşekkir olduğunu ifade etti. Peskov, buna rağmen bir barış anlaşmasına varılmadan önce hala çözülmesi gereken "birçok nüans" olduğunu belirtti. Peskov, "ABD gibi Rusya'nın da ulusal çıkarları var ve bunlar her şeyden önce bizim için, her şeyden önce Başkanımız için önemlidir. Bu nedenle biz de yoğun bir çalışma içindeyiz. Ukrayna tarafıyla bir sonraki tur müzakerelere hazırlanıyoruz ve Amerikalılarla temaslarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Putin-Zelenskiy görüşmesi mümkün"

Peskov, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yüz yüze bir görüşmenin mümkün olduğunu, ancak bunun iki ülke arasında çeşitli konularda yapılacak müzakerelerin sonucunda olması gerektiğini ifade etti. Peskov, "Böyle bir görüşmenin olması konusundaki tutumumuzda herhangi bir değişiklik yok. Ancak böyle bir görüşmenin iki ülke heyetleri arasında varılacak somut mutabakatların sonucu olması gerekir" şeklinde konuştu.

"Taslak belge üzerindeki çalışmalar son aşamasında"

Peskov ayrıca, Rusya ve Ukrayna'nın müzakere heyetlerinin Ukrayna ile barışı sağlamak için temel ilkeleri ana hatlarıyla belirleyecek taslak belge üzerindeki çalışmalarının "son aşamada" olduğunu ifade etti. Peskov, "Çalışmalar son aşamaya geldi. Taraflar yakında taslak belgeleri birbirine iletecek. Bir sonraki müzakere turuna hazırlanacağız" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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