Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri 3. Tur Türkiye'de Yapılacak

Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri 3. Tur Türkiye'de Yapılacak
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin 3'üncü turunun Türkiye'de çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Görüşmelerin detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin 3'üncü turunun çarşamba günü Türkiye'de yapılmasının planlandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin 3'üncü turunun nerede ve ne zaman yapılacağını açıkladı. Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Rus tarafıyla Türkiye'de yapılacak 3'üncü tur görüşmenin hazırlıklarını ele aldığını belirterek, "Umerov toplantının çarşamba günü yapılmasının planlandığını bildirdi. Daha fazla ayrıntı yarın verilecek" dedi.

"Taraflar 24-25 Temmuz tarihlerinde görüşmelerin yapılması konusunda anlaşmaya vardılar"

Rus basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde ise, Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin 3'üncü turunun 24-25 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapılacağı belirtildi. Haberlerde, "Taraflar 24-25 Temmuz tarihlerinde görüşmelerin yapılması konusunda anlaşmaya vardılar" denildi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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