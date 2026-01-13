Rusya, tutuklu Rus arkeoloğun serbest bırakılması için Polonya Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Rusya, Polonya'da geçtiğimiz aydan bu yana tutuklu bulunan Rus arkeolog Aleksandr Butyagin'in serbest bırakılması için Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Rusya ile Polonya arasında arkeolog krizi yaşanıyor. Rusya, geçtiğimiz ay Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nda yetkisiz kazı yürütmek ve tarihi eser kaçakçılığı yapmakla suçlanarak Polonya'nın başkenti Varşova'da tutuklanan Rus arkeolog Aleksandr Butyagin için harekete geçti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzsztof Krajewski'nin bakanlığa çağrıldığı bildirildi. Açıklamaya göre, Polonyalı Büyükelçi Krajewski'ye Ukrayna'nın talebi üzerine tutuklanan Aleksandr Butyagin hakkındaki suçlamaların absürt ve siyasi olduğu iletildi. "Rusya Federasyonu, Rusya vatandaşının derhal serbest bırakılmasını ve adaletle hiçbir ilgisi olmayan Kiev rejiminin cezalandırıcı mekanizmasına teslim edilmemesini talep etmektedir. Ukrayna makamlarının yönelttiği suçlamalar absürt, açıkça siyasallaştırılmış ve spekülatif niteliktedir" denilen açıklamada, yıllardır Kırım'da çalışan Butyagin'in çalışmaları kapsamındaki tüm buluntuların yine Kırım'daki bir müzeye devredildiği aktarıldı.

Ukrayna, oluşan zararın yaklaşık 4 milyon euro olduğunu ileri sürüyor

Ukrayna Savcılığı ise Aleksandr Butyagin'in 2014 yılında Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da Ukrayna'dan izin alınmadan faaliyet gösteren Rus arkeoloji ekiplerinin yöneticilerinden biri olduğunu, antik Myrmekion kentindeki çalışmaları denetlediğini, bu çalışmaların arkeolojik alanın kısmen tahrip edilmesine yol açtığını, oluşan zararın yaklaşık 4 milyon euro olduğunu ileri sürüyor. Yine Ukrayna Savcılığı'na göre 2022 yılında bölgede bulunan 26'sı Büyük İskender'in adının yazılı olduğu, 4'ü ise kardeşi III. Filip Arridaios'un saltanatı döneminde basılan toplam 30 altın sikkeye Rusya tarafından el konuldu.

Ukrayna'nın iade talebi Varşova Mahkemesi tarafından 15 Ocak'ta görüşülecek, Aleksandr Butyagin bu ülkeye iadesine karar verilmesi halinde Rus arkeolog 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Arkeolog Butyagin geçtiğimiz 11 Aralık'ta Varşova'da gözaltına alınmış, ifade vermeyi reddetmesinin ardından 3 ay süreliğine tutuklanmıştı. - MOSKOVA