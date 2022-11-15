Rusya'da Polonya'ya düşen füze hakkında açıklama: Ukrayna yakınlarındaki hedeflere herhangi bir saldırı yapılmadı

Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev, Harkiv ve Lviv kentlerine düzenlenen saldırılarının ardından bir füze de Polonya topraklarındaki köye düştü. 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya NATO ülkelerinden peş peşe tepkiler geldi. Ukrayna yakınlarındaki hedeflere herhangi bir saldırı yapılmadığını ifade eden Rusya Savunma Bakanlığı, "Polonya medyası ve yetkililerinin açıklamaları, durumu tırmandırmak için kasıtlı bir provokasyondur" dedi.

Ukrayna kentlerine gerçekleşen füze saldırılarının ardından NATO üyesi ülke Polonya'da da hareketlilik yaşandı. Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow Köyü'ndeki bir çiftliğe kaynağı henüz bilinmeyen bir füze düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.

POLONYA HAREKETE GEÇTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarının ardından Polonya harekete geçti. Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı. Toplantının Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile istişarenin ardından düzenlendiğini belirten Müller, toplantının konusu hakkında şu an için bir bilgi veremeyeceğini, mümkün olması durumunda ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendirebileceklerini söyledi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, "Polonya medyası ve yetkililerinin Przewodow yerleşim alanına Rus füzelerinin düştüğü iddiasıyla ilgili açıklamaları, durumu tırmandırmak için kasıtlı bir provokasyondur. Ukrayna yakınlarındaki hedeflere herhangi bir saldırı yapılmadı" dedi.