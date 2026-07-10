Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye tedarik ettiği S-400 uçaksavar füze sistemlerinin üçüncü ülkelere satışı konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarını ifade ederek, "Son derece hassas bir konu. Rusya ile Türkiye temas halinde" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı