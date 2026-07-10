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Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye tedarik ettiği S-400 uçaksavar füze sistemlerinin üçüncü ülkelere satışı konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarını ifade ederek, "Son derece hassas bir konu. Rusya ile Türkiye temas halinde" dedi.

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'ye tedarik edilen S-400 sistemlerinin üçüncü ülkelere satışı konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarını belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye tedarik ettiği S-400 uçaksavar füze sistemlerinin üçüncü ülkelere satışı konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarını ifade ederek, "Son derece hassas bir konu. Rusya ile Türkiye temas halinde" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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