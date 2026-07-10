Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye tedarik ettiği S-400 uçaksavar füze sistemlerinin üçüncü ülkelere satışı konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarını ifade ederek, "Son derece hassas bir konu. Rusya ile Türkiye temas halinde" dedi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'ye tedarik edilen S-400 sistemlerinin üçüncü ülkelere satışı konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarını belirtti.
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye tedarik ettiği S-400 uçaksavar füze sistemlerinin üçüncü ülkelere satışı konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarını ifade ederek, "Son derece hassas bir konu. Rusya ile Türkiye temas halinde" dedi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı