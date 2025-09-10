Haberler

Rusya, Polonya'nın İHA İhlali İddialarını Yalanladı

Rusya'nın Polonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Andrei Ordash, Polonya hükümetinin Rus yapımı insansız hava araçlarının hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin açıklamalarını temelsiz olarak nitelendirdi ve kanıt sunulmadığını vurguladı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarda Polonya hava sahasının ihlal edildiğine ilişkin açıklamaları yalanladı. Rusya'nın Polonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Andrei Ordash Rus basınına yaptığı açıklamada, Polonya hükümetinin gece etkisiz hale getirdiği İHA'ların Rus menşei olup olmadığına ilişkin kanıt sunmadığını belirterek, "İddiaların temelsiz olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Ordash ayrıca, Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın kendisini görüşmeye çağırdığını açıkladı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
