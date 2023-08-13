Rusya'nın Washington Büyükelçisi: Ekonomimizi çökertmek mümkün değil

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD Hazine Bakanlığı'nın son açıkladığı yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Antonov, "Ekonomimizi çökertmenin mümkün olmadığı, Rus düşmanları için bile son derece açıktır" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, bir dizi Rus iş insanı ve Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'ni yaptırım listesine ekledi. Söz konusu karara ilişkin değerlendirmede bulunan Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, "Ekonomimizi çökertmenin ve Rusya'nın teknolojik egemenliğini baltalamanın mümkün olmadığı, Rus düşmanları için bile son derece açıktır. Bu gerçek, özellikle Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu uzmanları tarafından da teyit edilmiştir. Batı'nın ekonomimize yönelik saldırıları etkili bir şekilde geri püskürtülmektedir. Bu da Rus halkının geleceğe güvenle bakmasını sağlıyor" diye konuştu.