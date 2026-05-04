Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vershinin'den Anıtkabir'e ziyaret

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 30 Nisan'da güven mektubunu sunan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vershinin, görevine başlamasının ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Vershinin, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Versihinin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Büyükelçi Vershinin, deftere şunları yazdı:

"Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk'e bu vesileyle hürmetlerimi sunuyor olmaktan ziyadesiyle memnunum. Kendileri, tüm hayatını Türk devlet teşkilatçılığının kuvvetlendirilmesi ve ulusal egemenliğin müdafaasına vakfetmiş bilge ve adil bir devlet adamı olarak Rusya'da bugün de anılmakta ve hayırla yad edilmektedir. Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi olarak temelleri Mustafa Kemal önderliğindeki Türk halkının Milli Mücadele yıllarında atılmış ve sınamaların başarıyla üstesinden gelmiş olan Rusya-Türkiye arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirmek için her türlü çabayı göstereceğim. Dost Türk halkını selamlıyor, esenlik ve refah dileklerimi sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı