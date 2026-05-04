Haberler

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vershinin'den Anıtkabir'e ziyaret

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vershinin'den Anıtkabir'e ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 30 Nisan'da güven mektubunu sunan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vershinin, görevine başlamasının ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Vershinin, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Versihinin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Büyükelçi Vershinin, deftere şunları yazdı:

"Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk'e bu vesileyle hürmetlerimi sunuyor olmaktan ziyadesiyle memnunum. Kendileri, tüm hayatını Türk devlet teşkilatçılığının kuvvetlendirilmesi ve ulusal egemenliğin müdafaasına vakfetmiş bilge ve adil bir devlet adamı olarak Rusya'da bugün de anılmakta ve hayırla yad edilmektedir. Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi olarak temelleri Mustafa Kemal önderliğindeki Türk halkının Milli Mücadele yıllarında atılmış ve sınamaların başarıyla üstesinden gelmiş olan Rusya-Türkiye arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirmek için her türlü çabayı göstereceğim. Dost Türk halkını selamlıyor, esenlik ve refah dileklerimi sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

Tüm dikkatler İran'dayken, Putin'den sürpriz ateşkes kararı
İran'ın, 'ABD donanmasını vururuz' tehdidine Trump'tan sert yanıt

Trump'tan İran'a ölüm tehdidi: Bunu yaparsanız sizi yok ederiz
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti

Chelsea'yi resmen paramparça etti
Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

4-1'lik hezimetin nedeni ortaya çıktı
Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı iddia

Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan hakkında büyük iddia
Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti

Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti

Chelsea'yi resmen paramparça etti
Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı itiraflar: Muhittin Böcek'in paralardan haberi vardı

Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı itiraflar!
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 25 zam yaptı

İBB'den Halk Ekmek'e dev zam! İşte yeni fiyatlar