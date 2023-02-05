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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Irak'ta

Politika Haberleri

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Irak'ta

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyaret kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyaret kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyaret kapsamında Irak'a geldi. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf yaptığı açıklamada, Lavrov'un ikili ilişkileri ilerletme ve enerji işbirliğini görüşmek üzere başkent Bağdat'a geldiğini ifade ederek, petrol ve gaz şirketlerinin temsilcilerinin yer aldığı bir heyete başkanlık eden Lavrov'un yarın Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüşmesinin planlandığını açıkladı.

Sahhaf, ziyaretin Rusya ile stratejik ilişkilere ve özellikle enerji sektörleriyle ilgili yatırım fırsatlarını teşvik etmeye odaklanacağını belirtti. Lavron'un ayrıca, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile görüşmesi bekleniyor. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat Rusya Irak Politika Haberler

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