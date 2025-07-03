Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelere devam etme konusunda...

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldılar" dedi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldılar" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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