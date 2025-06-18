Rusya'dan ABD'ye Uyarı: İsrail'in İran'a Saldırısına Katılmayın

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin İran'a yapılan saldırılara katılmasının Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İsrail- İran çatışmasına ABD'nin katılma ihtimalini Interfax haber ajansına değerlendirdi. Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'yi İsrail'in İran'a saldırılarına katılmaması ve hatta bu tür "spekülatif seçenekleri" değerlendirmemesi konusunda uyardı. Ryabkov, "Washington'ı bu tür spekülatif seçeneklere karşı uyarıyoruz. Bu, tüm durumu kökten istikrarsızlaştıracak bir adım olur" diye konuştu. Ryabkov, Rusya'nın hem İsrail hem de İran'la temas halinde olduğunu söyledi.

"İran-İsrail arasındaki durum kritik"

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ise İsrail ile İran arasındaki durumun kritik olduğunu ifade etti. Narışkin, Rusya'nın hem İsrail hem de İran temsilcileriyle, ayrıca bu ülkelerin istihbarat servisleriyle temas halinde olduğunu kaydetti.

ABD'nin saldırılara katılma ihtimali

ABD medyası, Başkan Donald Trump ile ulusal güvenlik ekibinin bir araya geldiği toplantıda, İsrail'le birlikte İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemeyi de içeren bazı seçeneklerin ele alındığını aktarmıştı. - MOSKOVA