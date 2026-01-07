Haberler

Rusya: "Hiçbir devlet, başka devletlerin yargı yetkisi altında kayıtlı gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip değildir"

Güncelleme:
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, ABD'nin 'Bella-1' isimli Rus bandıralı tankerine el koyması sonrası, başka devletlerin yargı yetkisi altında kayıtlı gemilere karşı güç kullanma hakkının olmadığını belirtti.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, ABD'nin daha önce "Bella-1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine el koymasına tepki göstererek, "Hiçbir devlet, başka devletlerin yargı yetkisi altında kayıtlı gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip değildir" açıklamasını yaptı.

Rusya, ABD'nin daha önce "Bella-1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine Venezuela bağlantılı olması ve yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik'te el koymasına tepki gösterdi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 24 Aralık 2025 tarihinde "Marinera" adlı geminin Rus mevzuatı ve uluslararası hukuk normları temelinde Rusya bayrağı altında seyir için geçici izin aldığını belirterek, "Bugün, herhangi bir devletin karasuları dışında açık denizde, gemiye ABD deniz kuvvetleri çıktı ve gemi ile iletişim kesildi" açıklamasını yaptı.

1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni hatırlatan Bakanlık, "Açık denizde serbest seyrüsefer rejimi geçerlidir ve hiçbir devlet, başka devletlerin yargı yetkisi altında uygun şekilde kayıtlı olan gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip değildir" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
