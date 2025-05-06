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Rusya'dan 8-10 Mayıs Ateşkesi Açıklaması

Rusya'dan 8-10 Mayıs Ateşkesi Açıklaması
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın 8-10 Mayıs için ilan ettiği ateşkesin, Ukrayna'nın saldırılarına karşılık vereceklerini açıkladı. Ukrayna ise 3 günlük ateşkesi kabul etmedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın 8-10 Mayıs için ilan ettiği ateşkese değinerek "Ateşkes olacaktır, ancak Kiev rejiminin karşılık vermemesi ve mevzilerimizi ya da tesislerimizi vurma girişimlerinin devam etmesi halinde derhal uygun bir yanıt verilecektir" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği günlük basın toplantısında Rusya'nın 8-10 Mayıs için ilan ettiği ateşkese değindi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'n kararıyla Rus güçlerinin saldırılarını sürdürmemeye devam edeceğini kaydeden Peskov, ancak Ukrayna güçlerinin Rus mevzilerini vurması durumunda karşılık vereceklerini sözlerine ekledi. Peskov, Zelenskiy'nin 3 günlük ateşkesi imzalamamasına ilişkin "Ateşkes olacaktır, ancak Kiev rejiminin karşılık vermemesi ve mevzilerimizi ya da tesislerimizi vurma girişimlerinin devam etmesi halinde derhal uygun bir yanıt verilecektir" dedi. Rus Sözcü, Peskov, Kiev'in önerilen ateşkesi imzalamaya hazır olduğuna dair henüz herhangi bir işaret vermediğini söyledi.

Ukrayna 3 günlük ateşkesi kabul etmedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Zafer Günü vesilesiyle 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı aldığını duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise ateşkese verdiği cevapta, 30 gün sürecek şekilde belirlenmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini açıklamıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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