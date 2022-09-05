Rusya'dan 25 ABD vatandaşına daha yaptırım

Rusya, ABD'nin kendilerine yönelik uyguladığı yaptırım kararlarına karşılık olarak aralarında ünlü oyuncu Sean Penn ve Ben Stiller'ın da bulunduğu 25 ABD vatandaşını daha yaptırım listesine ekledi.

Rusya, ABD'nin kendilerine yönelik uyguladığı yaptırım kararlarına karşılık olarak aralarında ünlü oyuncu Sean Penn ve Ben Stiller'ın da bulunduğu 25 ABD vatandaşını daha yaptırım listesine ekledi.

Rusya ile ABD arasında yaşanan diplomatik gerilimler nedeniyle 2 ülke arasında yaptırım savaşları yaşanırken, Ukrayna'daki savaşın ardından ülkeler arasındaki yaptırımlar zirveye ulaştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, 25 ABD vatandaşının daha yaptırım listesine dahil edildiğini duyurarak, "ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından sürekli olarak genişletilen Ruslara yönelik kişisel yaptırımlara cevaben ABD kongre üyeleri haricindeki gruba, üst düzey yetkililere, iş ve uzman gruplara ve kültür temsilcilerinden oluşan 25 kişinin Rusya Federasyonu topraklarını girişi kalıcı olarak kısıtlanmıştır" denildi.

ÜNLÜ OYUNCULAR RUSYA'NIN YAPTIRIM LİSTESİNDE

Rusya'nın yayınladığı 25 kişilik listede ABD'li ünlü oyuncular Sean Penn ve Ben Stiller'ın yanı sıra ABD parlamentosundan Cumhuriyetçi ve Demokratlar grubundan senatörler de yer aldı. Açıklamanın sonunda ise, "Rus düşmanı bir yol izlemeye devam eden, ikili ilişkileri yok eden ve Rusya ile ABD arasındaki gerilimi tırmandıran ABD makamlarının düşmanca eylemleri kararlılıkla reddedilmeye devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Rusya'nın 25 ABD vatandaşını daha yaptırım listesine dahil etmesiyle birlikte Rus kara listesine alınan ABD'li kişi sayısı bin 73'e ulaştı.

(Erhan Altıparmak - İHA)