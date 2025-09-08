Rusya'da Terör Saldırısı Planlayan Azerbaycan Vatandaşı Gözaltına Alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'nın Stavropol bölgesinde terör saldırısı planladığı iddia edilen bir Azerbaycan vatandaşını gözaltına aldığını duyurdu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Stavropol bölgesinde terör saldırısı planladığı iddia edilen bir Azerbaycan vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, gözaltına alınan kişinin, Rusya'da yasaklanan bir Ukrayna terör örgütüne katıldığı ve görevlendirme kapsamında Rusya'nın Yessentuki ve Stavropol kentlerindeki kolluk kuvvetlerine ait idari binalar ile ulaşım altyapısı da dahil çeşitli tesislerde keşif çalışmaları yaptığı öne sürüldü.

Rusya'da Seferovlar kardeşler hayatını kaybetmişti

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran sabahı düzenlenen operasyonlarda, Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı. Eş zamanlı olarak 10'dan fazla adrese yapılan baskınlarda, Ziyeddin ve Hüseyn Seferov adlı 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Operasyonda 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrılmıştı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, olaylar üzerine Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh'ı bakanlığa çağırmış, olayın soruşturulması ve şiddet uygulayan tüm faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği yönündeki beklentilerini Rusya tarafına iletmişti. Ayrıca, Azerbaycan Kültür Bakanlığı da ülkedeki tüm Rus kültürel etkinliklerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Rusya'dan açıklama

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonun geçmiş yıllarda Yekaterinburg'da işlenen bazı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR) desteğiyle yürütüldüğü belirtilmişti. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı kaydedilirken, operasyon sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti.

Bakü'de Sputnik-Azerbaycan ofisine soruşturma başlatılmıştı

Rusya'ya bağlı "Rossiya Segodnya" Uluslararası Haber Ajansı'nın Bakü ofisi Sputnik Azerbaycan, Şubat 2025'te akreditasyonu durdurulmuş olmasına rağmen yasa dışı finansmanla faaliyetlerine devam etmeleri gerekçesiyle Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 30 Haziran'da ajansın ofisine yapılan operasyonda arama faaliyetleri yürütüldüğü ve kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Diaspora Başkanı daha önce sert müdahalelerle gözaltına alınmıştı

1 Temmuz'da Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki Bakü Plaza Alışveriş Merkezi yakınlarında Azerbaycan-Ural Teşkilatı Başkanı ve aynı zamanda Yekaterinburg'daki Azerbaycan Diasporası Başkanı Şahin Şıhlinski ile oğlu Mutvali Şıhlinski, Rus kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesiyle gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler, Azerbaycan'dan büyük tepki toplamıştı. Şahin Şıhlinski ve oğlu Mutvali Şıhlinski daha sonra serbest bırakılmıştı. Mutvali Şıhlinski, polis memuruna yönelik saldırı gerekçesiyle ise 16 Temmuz'da tutuklanmıştı. - BAKÜ