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Rusya'da Birleşik Rusya Partisi'ne Kundaklama Saldırısı

Rusya'da Birleşik Rusya Partisi'ne Kundaklama Saldırısı
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Rusya'nın Arhangelsk kentinde 16 yaşındaki bir şahıs, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi'nin binasını kundakladı. Saldırı sonrası şüpheli yakalandı ve saldırının Ukrayna ile bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Rusya'da 16 yaşındaki bir şahıs, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi'nin Arhangelsk kentindeki binasını kundakladı.

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi'ne yönelik saldırı düzenlendi. Ukrayna savaşında Rus ordusu için bağış ve yardım toplandığı öğrenilen Birleşik Rusya Partisi'nin Arhangelsk'teki binası 16 yaşında olduğu belirlenen bir şahıs tarafından kundaklandı. Dün gece saatlerinde yüzünü gizleyen şahsın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, yanında getirdiği paketteki yanıcı maddeyle parti binasına saldırdığı görüldü. Saldırı sonrası parti binası bir anda alev alırken, itfaiye ekipleri yangını binaya yayılmadan söndürdü. Saldırının geç saatte düzenlenmesi nedeniyle yaralanan olmadı.

"Ukrayna bağlantısı ihtimalinin tespiti için soruşturma devam ediyor"

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen bir kişinin tespit edilip yakalandığı duyuruldu. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ekipleri polis gücü desteğiyle şüpheli birkaç saat içinde gözaltına alındı. Şüphelinin 16 yaşındaki bir kent sakini olduğu anlaşıldı" denildi.

Şüphelinin internet üzerinden yarı zamanlı iş aradığına dikkat çekilen açıklamada, "Soruşturmanın şüphelinin tutuklanmasıyla devam etmesi için mahkemeye başvuruldu. Saldırının Ukrayna bağlantısı ihtimalleri de dahil olmak üzere olaya karışanların da tespiti için soruşturma devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan şahsın hala gözaltı merkezinde tutulduğu öğrenildi.

Parti, Putin'in liderliğinde 2001 yılında kurulmuştu

Birleşik Rusya Partisi, 2001 yılında Vladimir Putin'in liderliğinde, Dmitriy Medvedev ve Andrey Turçak tarafından kurulmuş ve kurulduğu tarihten itibaren her seçimi açık ara farklı kazanmıştı. Putin, her devlet başkanlığı seçiminde Birleşik Rusya Partisi'nin adayı olarak seçimlere katılmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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