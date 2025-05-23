Rusya, Barışçıl Çözüm Vurgusu Yaptı

Rusya, Barışçıl Çözüm Vurgusu Yaptı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile esir takasına dair yaptığı açıklamada, barışçıl bir çözüme bağlı kalmaya devam edeceklerini ve İstanbul'da varılan anlaşmalara sadık olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, "Barışçıl bir çözüme bağlı kalmaya devam ediyoruz. İstanbul'da yakın zamanda varılan anlaşmalara bağlı olduğumuzu vurgulamak isterim. Esir takası tamamlanır tamamlanmaz, Rusya tarafından son hazırlıkları yapılan bu tür bir belgeyi Ukrayna tarafına sunmaya hazır olacağız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile bugün yapılan esir takasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Moskova ile Kiev arasındaki 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşa "barışçıl bir çözüm" bulma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Lavrov açıklamasında, "Barışçıl bir çözüme bağlı kalmaya devam ediyoruz. Her zaman görüşmelere açığız ve İstanbul'da yakın zamanda varılan anlaşmalara bağlı olduğumuzu vurgulamak isterim. Esir takası tamamlanır tamamlanmaz, Rusya tarafından son hazırlıkları yapılan bu tür bir belgeyi Ukrayna tarafına sunmaya hazır olacağız" dedi.

Ukrayna'nın son 3 gün içinde Rus hedeflerine yaklaşık 800 insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini, bunun da son günlerde Kiev'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteğin "doğrudan bir sonucu" olduğunu söyleyen Lavrov, "Bu ülkelerin, bu suçlardaki sorumluluk payları nedeniyle hesap vereceğinden eminiz" diye konuştu.

Bu tür eylemlerin barış görüşmelerini baltaladığını vurgulayan Lavrov, "Bu, İstanbul'da Rusya ve ABD başkanları arasında varılan anlaşmaların ardından kaydedilen ilerlemeyi engelleme girişimidir. Her türlü provokasyona rağmen bu çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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