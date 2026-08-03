Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği (AB) liderlerinin kendi aralarındaki görüşmelerde Ukrayna'nın "yakın bir gelecekte" birliğe katılma ihtimalini "kesin bir dille reddettiğini" öne sürdü.

Ukrayna'nın AB'ye üyelik sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken, Rusya'dan Brüksel'in Kiev'e yönelik planlarına dair yeni bir iddia geldi. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) tarafından yapılan açıklamada, "İstihbarat Servisi'nin edindiği bilgilere göre Avrupalı bürokratların Ukrayna'nın 'yakın bir gelecekte' AB'ye katılacağı yönündeki gösterişli açıklamalarına rağmen, Brüksel'deki iç tartışmalarda Avrupa liderleri böyle bir ihtimalin mümkün olmadığını kesin bir şekilde ifade ediyor" denildi. SVR, Ukrayna'nın AB geleceğinin "bir hayalden ibaret" olduğunu savundu.

"AB, Ukraynalıların yüksek beklentilerini karşılayacak kaynaklara sahip değil"

Avrupalı liderlerin "Kiev'in Avrupa entegrasyonunun 'birleşik Avrupa' için çok büyük ekonomik ve siyasi riskler doğurmasından endişe ettiği" iddia edilen açıklamada, "AB'nin Ukraynalıların yüksek beklentilerini karşılayacak kaynaklara sahip olmadığı ve bu nedenle entegrasyon sürecinin uzun yıllara yayılabileceği" belirtildi. SVR, AB liderlerinin Ukrayna'yı Rusya ile muhtemel bir çatışmada bir araç olarak kullanmayı planladığını ileri sürdü. Açıklamada, Brüksel'in Kiev'e Avrupa güvenlik politikasına katılım teklif etmeyi planladığı ancak Ukrayna'ya karar alma sürecinde oy hakkı verilmeyeceği de iddia edildi.

"Kiev'e ayrıca Avrupa güvenlik politikasına katılım önerilmesi planlanıyor"

Ukrayna topraklarının Kiev ve Brüksel tarafından gelişmiş silah sistemlerinin test edilmesi ve yeni savaş yöntemlerinin uygulanması için kullanılması amacıyla gerekli olduğunu ileri süren Rusya Dış İstihbarat Servisi, Belçika'nın Kiev'e Avrupa güvenlik politikasına katılım teklifinde bulunmayı planladığını ancak Ukrayna'ya oy hakkı tanınmayacağını öne sürdü. Açıklamada, "Brüksel, Ukrayna halkının hayal kırıklığına uğramasını ve önümüzdeki yıllarda küçük Rusya'nın Avrupa muhalifi bir yöne kaymasını önlemek amacıyla haziran ayında bir 'ödül' olarak Ukrayna ile üyelik öncesi müzakerelerin başlatılmasını teklif etti. Kiev'e ayrıca Avrupa güvenlik politikasına katılım önerilmesi planlanıyor, ancak bu katılım oy hakkı olmadan gerçekleşecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı