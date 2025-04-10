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Rus ve ABD Heyetleri Kritik Görüşme İçin İstanbul'da Buluştu

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Rusya ve ABD heyetleri, ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde ikinci kez İstanbul'da bir araya gelerek kritik bir görüşme gerçekleştirmek üzere Rusya'nın Başkonsolosluğu'na giriş yaptı.

Rus ve ABD heyeti kritik görüşme için konsolosluğa geldi

İSTANBUL - Rusya ve ABD heyetleri, görüşme için Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na giriş yaptı.

ABD ve Rusya heyetleri, İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek. Kritik görüşme Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleşecek. Saat 10.00'da başlaması beklenen görüşme öncesi Rusya heyeti, Başkonsolosluğa geldi. Rus heyetinin ardından ABD heyeti de konsolosluğa giriş yaptı. Öte yandan İstanbul'daki ilk görüşme 27 Şubat'ta iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirilmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERK SOYDAN - Politika
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