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Rum Lider Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde ilerleme sağlanmasının Kıbrıs sorununda gelişme yaşanmasına bağlı olduğunu savunarak, Brüksel'in Türkiye ile ilişkilerinde Kıbrıs meselesini göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde Kıbrıs meselesi üzerinden yaşanan görüş ayrılıkları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yeniden gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın AB yetkilisiyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin Kıbrıs meselesinden bağımsız değerlendirilmesine karşı çıktı.

Rum basınında yer alan haberlere göre; Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde ilerleme sağlanması için Kıbrıs sorununda gelişme yaşanması gerektiğini belirten Hristodulidis, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesini Türkiye ile ilişkilerinde dikkate alması gerektiğini savundu.

Üçlü toplantı gündemde

Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelere de değinen Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla üçlü toplantı düzenlenmesini beklediğini belirtti. Hristodulidis, söz konusu toplantının genişletilmiş konferansa ve müzakerelerin yeniden başlamasına zemin hazırlamasını istediğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı