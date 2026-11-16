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Rum basını Holguin'in dönüşümlü başkanlık önerisini ilk gündem maddesi olarak aktardı

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Rum basınına göre BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin, dönüşümlü başkanlık formülünü yeni müzakere sürecinin ilk gündem maddesi olarak önerdi. Formül, KKTC'nin egemen eşitliği yerine Kıbrıs Türklerinin ortak federal yönetimde temsil edilmesini öngörüyor.

Rum basınında yer alan haber ve analizlerde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in dönüşümlü başkanlık formülünü yeni müzakere sürecinin ilk gündem maddesi olarak önerdiği belirtildi. Söz konusu yaklaşım, KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınması yerine Kıbrıs Türk halkının ortak federal yönetim altında temsil edilmesini öngörüyor.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eşit uluslararası statüsünün tanınmasına dayalı iki devletli çözüm politikasına karşılık, Rum tarafının federasyon temelindeki çözüm arayışları yeniden gündeme geldi. Rum basınında yayımlanan haber ve analizlerde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in, geçmiş müzakerelerde anlaşmazlık konusu olan dönüşümlü başkanlık formülünün yeniden ele alınmasını önerdiği aktarıldı. Rum basınından Philenews ve Cyprus Mail'de yer alan değerlendirmelerde, 2017 yılında Crans-Montana'da sonuçsuz kalan federasyon müzakerelerinin yeniden başlatılması için dönüşümlü başkanlık konusunda uzlaşı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Egemen eşitlik yerine federal yönetimde başkanlık paylaşımı

Haberlere göre, Holgun, tarafların ön şart ileri sürmeden müzakere masasına oturmasını, dönüşümlü başkanlık konusunun ise görüşmelerin ilk aşamasında çözüme kavuşturulmasını önerdi. Söz konusu formül, Ada'daki iki ayrı devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınması yerine, Türk ve Rum toplumlarının ortak federal yönetim altında başkanlık yetkilerini belirli dönemlerle paylaşmasını öngörüyor. Türkiye ve KKTC'nin savunduğu iki devletli çözüm politikası ise Kıbrıs Türk halkının kendi devlet çatısı altında egemenlik haklarını kullanmasını ve iki devlet arasında karşılıklı saygı temelinde iş birliği geliştirilmesini esas alıyor.

Rum tarafı başkanlık yetkilerini paylaşmaya yanaşmıyor

Cyprus Mail gazetesinde yayımlanan analizde, dönüşümlü başkanlık konusunun geçmiş müzakerelerde de temel anlaşmazlık başlıklarından biri olduğu hatırlatıldı. Analizde, 2010 yılında görüşülen formülde 5 yıllık başkanlık döneminin yaklaşık üçte ikisinin Rum, üçte birinin ise Türk başkan tarafından yürütülmesinin öngörüldüğü belirtildi. Rum lider Nikos Hristodulidis'in dönüşümlü başkanlık konusunda uzlaşıya varmasının siyasi açıdan güç olabileceğine işaret edilen analizde, 2028 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinin de Rum liderin tutumu üzerinde etkili olabileceği ifade edildi.

Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesi yeniden federal yapıya bağlanmak isteniyor

Dönüşümlü başkanlık modeli, Kıbrıs Türk halkının kendi egemen devletiyle uluslararası alanda temsil edilmesi yerine, Rum tarafıyla ortak bir federal devlet çatısı altında yönetim yetkilerinin paylaşılmasını öngörüyor. Rum basınında yeniden tartışmaya açılan bu model, Türkiye ve KKTC'nin savunduğu iki ayrı egemen devletin varlığının kabul edilmesi ilkesinden ayrılıyor.

Rumların reddettiği Annan Planı ve Crans-Montana başarısızlığı

Kıbrıs meselesinde federasyon temelinde çözüm arayışları, 2004 yılında Annan Planı'nın Rum halkının yüzde 75,8'i tarafından reddedilmesiyle sonuçsuz kalmıştı. Kıbrıs Türk halkı ise aynı referandumda plana yaklaşık yüzde 65 oranında destek vermişti.

2017 yılında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde gerçekleştirilen müzakereler de anlaşmaya varılamadan sona ermişti.

Türkiye ve KKTC'nin çözüm politikası: İki ayrı devlet, egemen eşitlik

Türkiye ve KKTC, Kıbrıs meselesinde kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın Ada'daki iki ayrı devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınması temelinde mümkün olacağını savunuyor. Bu çerçevede, Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının ortak bir federal yapı içerisinde değil, kendi devleti KKTC çatısı altında korunması gerektiği vurgulanıyor. Rum basınında yeniden gündeme getirilen dönüşümlü başkanlık formülü ise iki devletli çözüm politikasından farklı olarak federal devlet modelini esas alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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