Rum basını Guterres'in yeni üçlü görüşmesi ve 5+1 ihtimalini yazdı

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Rum basını, iki yeni geçiş noktasında sağlanan uzlaşının ardından BM Genel Sekreteri Guterres'in liderlerle yeni bir üçlü görüşme yapmasının beklendiğini, yıl bitmeden 5+1 toplantısı düzenlenmesi ihtimalinin de gündeme geldiğini yazdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis arasında 9 Kasım'da gerçekleştirilen üçlü görüşme sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le doğrudan temas kurduğu bildirildi. Rum Phileleftheros gazetesinin haberine göre; Holguin, Lefkoşa'daki BM kontrolündeki ara bölgede gerçekleştirilen üçlü görüşme sırasında New York ile doğrudan iletişime geçti. Holguin, Guterres'in yanı sıra BM Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile de temas kurdu. Söz konusu temaslarda, Erhürman ile Hristodulidis arasındaki görüşmenin sonuçları ve Kıbrıs meselesine ilişkin diplomatik sürecin bundan sonraki aşamaları değerlendirildi.

Guterres liderlerle yeniden görüşecek

Gazete, Akıncılar-Limya ve Gemikonağı-Kambo geçiş noktalarının eş zamanlı açılması konusunda varılan mutabakatın, BM Genel Sekreteri Guterres'in yeni bir üçlü toplantı düzenlemesi açısından yeterli ilerleme olarak değerlendirildiğini bildirdi. Yeni toplantıda geçiş noktalarının yanı sıra müzakerelerin yöntemi, güven artırıcı önlemler ve Kıbrıs meselesinin esasına ilişkin anlaşmazlıkların ele alınması bekleniyor.

Yıl bitmeden 5+1 toplantısı ihtimali gündemde

Phileleftheros gazetesi, Guterres'in katılımıyla yapılması beklenen yeni üçlü görüşmenin, yıl sonundan önce daha geniş kapsamlı bir toplantının düzenlenmesine zemin hazırlayabileceğini öne sürdü. Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile BM'nin katılımını öngören 5+1 formatındaki toplantının yeniden gündeme gelebileceği belirtildi. Gazete, Holguin'in daha önceki açıklamalarında, yeterli hazırlık yapılmadan gerçekleştirilecek yeni bir toplantının başarısızlıkla sonuçlanmasının diplomatik sürece zarar verebileceği uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

Hristodulidis 19 maddelik öneri paketini yazılı sundu

Phileleftheros'ta yer alan haberde, GKRY Lideri Hristodulidis'in daha önce gündeme getirdiği 19 maddelik öneri paketini üçlü görüşme sırasında yazılı olarak Holguin ve Erhürman'a sunduğu belirtildi. Rum hükümet kaynaklarının, dünkü görüşmede üzerinde uzlaşı sağlanan konuların söz konusu 19 maddelik pakette yer aldığını ileri sürdüğü aktarıldı. Ancak önerilerin tamamının kamuoyuna açıklanmadığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin devam edeceği kaydedildi.

Gözler Guterres'in katılacağı yeni görüşmede

Rum basınında, dünkü görüşmenin ardından başlayan diplomatik temasların Kıbrıs meselesinde yeni bir müzakere aşamasına dönüşüp dönüşmeyeceğinin Guterres'in liderlerle gerçekleştireceği toplantıda netleşebileceği değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye ve KKTC'nin Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki tutumu ile GKRY'nin federasyon temelindeki çözüm yaklaşımı arasındaki görüş ayrılıkları ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı