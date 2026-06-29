Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Temsilciler Meclisi'ne İran anlaşması ile ilgili brifing verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki partiden Temsilciler Meclisi üyelerine İran ile imzalanan Mutabakat Zaptı hakkında çevrim içi brifing verecek. İran-ABD arasındaki teknik görüşmelerde belirsizlik sürerken, tarafların açıklamaları çelişkili.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki partiden Temsilciler Meclisi üyelerine İran ile imzalanan Mutabakat Zaptı hakkında brifing verecek.

İran ve ABD arasındaki teknik görüşmelerde belirsizlik sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yerel saatle 16.00'da iki partiden Temsilciler Meclisi üyelerine İran ile imzalanan Mutabakat Zaptı hakkında brifing verecek. Söz konusu brifing ile Temsilciler Meclisi'nin çoğu üyesi ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden söz konusu Mutabakat Zaptı ile ilgili ilk kez doğrudan bilgi alacak. ABD basını, brifingin çevrim içi olarak yapılacağını belirtti.

Teknik görüşmeler hakkında çelişkili açıklamalar

ABD-İran arasındaki müzakere sürecinde tansiyonun yeniden yükselmesi sonrası İran, dün İsviçre'de yapılması planlanan müzakerelere katılmamış ve görüşmelerin iptal edildiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise, bugün İran tarafının görüşmek istediğini söyleyerek, "Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek" demişti.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Teknik Müzakere Heyeti Başkanı Kazım Garibabadi, ABD'nin Katar iddialarının tersine bir açıklama yaparak, "Katar ile görüşmeler, her zamanki gibi sürdürülüyor. Ancak bazı medya organlarında Doha'da çalışma grupları arasında teknik görüşmeler yapılacağına dair haberler doğrulanamamaktadır" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

ABD'den 500 milyon dolarlık ihale! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan'a cinsel saldırı suçundan tahliye

Belediye çalışanına cinsel saldırı iddiası! Tanju Özcan hakkında karar
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor

40 yıldır Mekke'de mahsur! Yaşlı adam Türkiye'ye çağrıda bulundu
Fenerbahçe'den 90 milyon Euro'luk operasyon

F.Bahçe'den 90 milyonluk operasyon!
AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş aniden fenalaştı, Özlem Çerçioğlu bir an olsun yanında ayrılmadı

Törende korku dolu anlar! AK Parti Milletvekili aniden fenalaştı
Validen kumar çıkışı: Eşime bile mesaj geliyor

Validen bomba kumar çıkışı! Ailesinden örnek verdi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Sözleri tepki çeken komedyen Deniz Göktaş için harekete geçildi