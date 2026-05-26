Rubio: "İran anlaşması birkaç gün sürecek"
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile görüşmelerde anlaşmaya varılmasının birkaç gün süreceğini belirtti. Rubio, Katar'daki görüşmelerde ilerleme kaydedilmeye çalışıldığını ve Başkan'ın ya iyi bir anlaşma ya da hiç anlaşma olmayacağı görüşünde olduğunu ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan'daki Jaipur Uluslararası Havalimanında gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Rubio, ABD'nin İran'a gece saatlerinde düzenlediği saldırının sorulması üzerine, "Şu anda söyleyecek yeni bir şey yok. Katar'da bazı görüşmeler oldu, ilerleme kaydedip kaydedemeyeceğimizi göreceğiz. Sanırım ilk belgedeki belirli ifadeler hakkında çok fazla karşılıklı görüşme oluyor. Bu yüzden birkaç gün sürecek. Başkan, ya iyi bir anlaşma yapılacağı ya da hiç anlaşma yapılmayacağı görüşünü dile getirdi. Bu konuda herkes emin olabilir. Ama bu biraz zaman alabilir, yani birkaç gün daha" ifadelerini kullandı.
Rubio, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık olması gerektiğini, geçiş ücreti uygulamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. - YENİ DELHİ