Rubio: İngiltere ile İstihbarat Paylaşımı Durdurulmadı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Karayipler'deki askeri saldırıları nedeniyle İngiltere'nin uyuşturucu kaçakçılığı yapan teknelerle ilgili istihbarat paylaşımını durdurduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kanada'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Rubio, İngiltere'nin ABD ordusunun Karayipler'deki uyuşturucu teknelerine yönelik saldırılarında istihbarat paylaşımı yapmadığı yönünde ABD medyasında çıkan haberin "yanlış bir haber" olduğunu ifade etti. Rubio, "İstihbarat meselelerinde fazla derine inmeyeceğim. Dün bir CNN haberi gördüm. Bunun yanlış bir haber olduğunu söylemek dışında fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Bu yalan bir haber" ifadelerini kullandı. - OTTAWA