Rubinyan: "Tarihi Ani köprüsünün ortak restorasyonu, sınırın açılmasının ardından iki ülke için büyük turizm fırsatları sağlayacak"

Güncelleme:
Ermenistan'ın Türkiye Özel Temsilcisi Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, "Tarihi Ani köprüsünün ortak restorasyonu, sınırın açılmasının ardından iki ülke için büyük turizm fırsatları sağlayacak" dedi.

Ermenistan'ın Türkiye Özel Temsilcisi Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Tarihi Ani köprüsünün ortak restorasyonunun, sınırların açılmasının ardından hem Ermenistan hem de Türkiye için önemli turizm fırsatları doğuracağını söyledi. Rubinyan, köprünün sınırın iki tarafında yer almasının projeyi daha da anlamlı hale getirdiğini vurgulayarak, "Tarihi Ani köprüsünün ortak restorasyonu, sınırın açılmasının ardından iki ülke için büyük turizm fırsatları sağlayacak. Köprünün bir ayağı Ermenistan topraklarında, diğer tarafı ise Ani harabeleriyle birlikte tek bir turizm destinasyonu oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

Ermenistan ve Türkiye, Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi çerçevesinde Ani köprüsünün restorasyonuna ilişkin bir mutabakat zaptı imzalamıştı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
