RTÜK üyesi Sarı, milletvekilliği adaylığı için istifa etti

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) İzin ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı Ali Sarı, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) İzin ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı Ali Sarı, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Seçim takviminin açıklanmasının ardından, kamuda milletvekilliği aday adaylığı için istifalar başladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda İzin ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı olarak bir süredir görev üstlenen ve 16 yıldır RTÜK'ün çeşitli birimlerinde Üst Kurul Uzmanı olarak çalışan Ali Sarı, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

10 Ağustos 1980'de Kırşehir'de doğan Ali Sarı, Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalında Hibrit (güneş ve hidrojen enerjisi) enerji sistemleri üzerine Yüksek Lisans yapan Sarı, halen aynı alanda doktora düzeyinde eğitimini sürdürmektedir. 2007 yılından itibaren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda çalışmaya başlayan Sarı, Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesine ilişkin Marmara bölgesinde Radyoların frekanslarını planlanmasında görev üstlenirken, halen Sayısal Televizyon Yayıncılığına geçiş için çalışmalar yapmaktadır. Orta düzeyde İngilizce bilen Sarı, evli ve 4 çocuk babası.