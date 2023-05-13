RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, TRT'de Seçim Günü İçin Hazırlanan Özel Kartı Eleştirdi

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, yarın yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için TRT'de görevli personelin bazı yerlere girişinin engelleneceğini ve kurum içindeki bazı bölgelere girişte 'özel kart' kullanılacağını öne sürdü. Taşcı, özel kartın ihtiyacını sorguladı ve sorularını RTÜK Başkanı Zahid Sobacı'ya yöneltti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, "TRT'de, seçim günü kuruma giriş için neden ve neye göre 'özel kart' hazırlandı? Görevli kurum personelinin zaten kurum giriş kartı var. Kurum giriş kartından daha özel bir karta niçin ihtiyaç duyuldu? Görevli olup özel kartı olmayanlar kuruma neden giremeyecekler" dedi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, yarın yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için TRT'de görevli personelin bazı yerlere girişinin engelleneceğini ve kurum içindeki bazı bölgelere girişte 'özel kart' kullanılacağını öne sürdü. Taşcı, bugün Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

"TRT'de, seçim günü kuruma giriş için neden ve neye göre 'özel kart' hazırlandı? Görevli kurum personelinin zaten kurum giriş kartı var. Kurum giriş kartından daha özel bir karta niçin ihtiyaç duyuldu? Görevli olup özel kartı olmayanlar kuruma neden giremeyecekler?

Sayın Zahid Sobacı, görevli personelin kurum içindeki belli yerlere erişimi neden sınırlandırılıyor? TRT'nin kapıları kurumun kendi personeline neden kapatılır? Sorularıma yanıt vermenizi bekliyorum. Hoş, siz daha RTÜK üyelerine randevu veremiyorsunuz, yanıtı nasıl vereceksiniz?"