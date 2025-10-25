RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten Teşekkür Mesajı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına seçilen Mehmet Daniş teşekkür mesajı yayımladı.

RTÜK Başkanı Daniş yayımladığı teşekkür mesajında, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelerimizin oylarıyla Üst Kurul Başkanlığı görevine seçilmiş bulunuyorum. Vizyoner liderliği ve ülkemize adanmış hizmet anlayışıyla bizlere daima örnek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Destekleri için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, kıymetli Üst Kurul Üyelerimize ve görev süresi boyunca kuruma önemli katkılar sunan önceki Başkanımız Sayın Ebubekir Şahin'e teşekkür ederim. RTÜK olarak; milli değerleri merkeze alan, özgür ama sorumlu yayıncılık anlayışıyla, ailemizi ve çocuklarımızı koruyan güçlü bir medya düzeni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA