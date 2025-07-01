RTÜK Başkanı'ndan Yayıncılar İçin Sert Uyarı

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kültürel değerlere saldıran yayınlara karşı sert önlemler alınacağını açıkladı. Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret ve Türkiye'nin dini kimliği hakkında yapılan çirkin yorumları eleştirdi.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "İnanca, kimliğe ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayın meşru kabul edilemez. Bu milletin sabrını sınayan her yayıncı ve her söz sahibine gerekli idari yaptırımlar en sert şekilde uygulanmıştır ve uygulanacaktır" açıklamasını yaptı.

Başkan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik çirkin ve aşağılayıcı karikatürün ardından, bu kez Sözcü TV ekranlarında bir ekonomistin 'Türkiye Müslüman bir ülke değildir.' ve 'Karikatürde hiçbir suç yok.' şeklindeki ifadeleri, milletimizin inancına, tarihine ve ortak vicdanına açık bir hakarettir. Daha vahim olan ise bu tür alçak hakaretleri kınamaktan kaçınarak kürsü konuşmalarında savunan çevrelerin varlığıdır. Bu anlayış; yıllardır kendi halkının inancına, kültürüne ve binlerce yıllık birikimine yabancı bir zihniyetin tezahürüdür. Halkının inancına, kültürüne ve değerlerine bu denli uzak düşmüş bir bakış açısının bu topluma rehberlik etmesi de mümkün değildir. Buradan yayıncılarımızı uyarıyoruz: RTÜK olarak bu yayınları sadece izlemekle kalmıyor, her birini titizlikle inceliyoruz. Kimsenin bu ülkenin inancına ve değerlerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz. RTÜK'ün duruşu nettir: İnanca, kimliğe ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayın meşru kabul edilemez. Bu milletin sabrını sınayan her yayıncı ve her söz sahibine gerekli idari yaptırımlar en sert şekilde uygulanmıştır ve uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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