Haberler

Romanya, Tuna Nehri'nde İHA Parçaları Buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki limanlarına düzenlediği saldırılar sonrası güneydoğudaki Tulca bölgesinde insansız hava aracı (İHA) parçalarının bulunduğunu duyurdu.

Romanya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki limanlarına düzenlediği saldırıların ardından Romanya'nın güneydoğu sınır bölgesinde insansız hava aracı (İHA) parçalarının bulunduğunu duyurdu.

Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın 10 Kasım gecesi Tuna Nehri üzerindeki Ukrayna limanlarına hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Radarların ulusal hava sahasına komşu bölgede çok sayıda İHA tespit ettiği, daha sonra hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı. Bölgedeki hava şartlarının Hava Polisi Görevi yürüten uçakların havalanmasını engellediği vurgulandı. Yerel saatle 00.07'de ülkenin güneydoğusundaki Tulca bölgesi sakinleri için uyarı verildiği ifade edildi. Tuna Nehri'nin Ukrayna tarafında, İzmail Limanı bölgesinde çok sayıda patlama gözlemlendiği kaydedildi. Saat 01.09'da sınırın yaklaşık 5 kilometre güneyindeki Grindu bölgesinde bir İHA'nın düştüğü belirtildi. Askeri personelin olay yerine giderek İHA parçalarını bildirdiği, bölgenin kordon altına alındığı ifade edildi.

İlk değil

Rusya'nın, sınırın hemen karşısındaki Tuna Nehri üzerinde bulunan Ukrayna limanlarını hedef almasıyla birlikte Romanya hava sahasının İHA'larla ihlal edilmesi son aylarda giderek daha da sıklaştı. AB ve NATO üyesi Romanya'nın Ukrayna ile 650 kilometrelik kara sınırı bulunuyor. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
CHP'ye kapatma davası iddiası sonrası borsa sert düştü

Piyasalar allak bullak! Borsa kırmızıya döndü
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu

Gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

6 kişinin öldüğü facia sonrası 5 belediye personeli görevden alındı
Yılmaz Vural'dan yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif

Yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
Yılmaz Vural'dan Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik

Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.