Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti

Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında başkent Üsküp'te mevkidaşı Bujar Osmani ile bir araya geldi. İki bakanlık arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında başkent Üsküp'te mevkidaşı Bujar Osmani ile bir araya geldi.

Osmani ve Odobescu, heyetlerarası ve başa baş görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Romanya'nın yakında Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğinin 17. yılını dolduracağını hatırlatarak, Romanya'nın AB'ye üyeliğin getirdiği faydalar açısından örnek bir ülke olduğunu söyledi.

Romanya'ya, ülkesine AB yolculuğunda verdiği destek için teşekkür eden Osmani, bugün, iki bakanlık arasında 2024-2025 dönemine ilişkin işbirliği eylem planı ve eğitim alanında işbirliği protokolü imzaladıklarını belirtti.

Osmani, "Mükemmel siyasi ilişkileri, büyük potansiyele sahip uygun ekonomik işbirliğinin takip etmesi konusunda mutabık kaldık." dedi.

Aynı zamanda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı olan Osmani, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde başkent Üsküp'te düzenlenecek olan AGİT 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na tüm üye ülkelerden mevkidaşlarının katılmasını istediğini kaydetti.

Hazırlıklarının devam ettiği toplantıyı "ülkede şimdiye kadar gerçekleşen en büyük olay" olarak nitelendiren Osmani, toplantıya 56'sı AGİT üyesi ülkeler olmak üzere 76 heyetten yaklaşık 1000 kişinin katılacağını aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un toplantıya katılıp katılmayacağına ilişkin soru üzerine, henüz bir karar alınmadığına işaret eden Osmani, AB'nin belirli kişilere yaptırım uygulama kararına uymaları nedeniyle, bunun Lavrov'un toplantıya katılımına nasıl yansıyacağı konusundaki kararın Kuzey Makedonya'ya ait olduğunu belirtti.

Osmani, "Dolayısıyla, ilerleyen günlerde, heyetin katılım talebiyle hangi seviyede ve kaç kişiyle olacağına dair net bir tutum ortaya koyacağız. Daha önce de söyledim, umarım hepimiz Üsküp'te olmayı başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

AB'nin yaptırımlarının AGİT gibi çok taraflı nitelikteki etkinlikleri kapsamadığını ancak Bulgaristan veya Yunanistan'ın, Lavrov'a uçuş izni vermesi gerektiğini aktaran Osmani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katılımı hakkında olumsuz bir belirti olmadığını, ülkesinin Blinken'ın gelişine hazırlandığını söyledi.

Odobescu da Kuzey Makedonya'yı ilk defa ziyaret ettiğini aktardı.

Bugünkü mesajının çok açık olduğunu vurgulayan Odobescu, " Romanya, Kuzey Makedonya'nın AB üyelik hedefini güçlü bir şekilde destekliyor. Romanya ve Kuzey Makedonya bölgede güçlü ortaklardır. Çok güçlü kültürel bağlara sahibiz, zengin ortak tarih ve olağanüstü geleneği paylaşıyoruz. Tüm bunlar halklarımız arasındaki derin bağlara anlam ve değer katıyor." diye konuştu.???????

Kuzey Makedonya'nın Batı Balkanlar'da önemli bir ticaret ortağı ve yükselen bir faktör olduğuna işaret eden Odobescu, bölgesel istikrar ve güvenlik söz konusu olduğunda her iki ülkenin de benzer çıkarları paylaştıklarını sözlerine ekledi.