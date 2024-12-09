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Rize Valisi'nin milletvekillerine şoförlük yapması CHP'li ismi küplere bindirdi

Rize Valisi'nin milletvekillerine şoförlük yapması CHP'li ismi küplere bindirdi
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Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın AK Parti Rize Milletvekilleri ile birlikte bir araca binip şoförlük yapması CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın tepkisini çekti. Günaydın bu kare için "Tek parti devletinin fotosu" tanımını yaptı.

Ak Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf karesi, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın tepkisini çekti.

"TEK PARTİ DEVLETİNİN FOTOSU"

Fotoğrafta; Yılmaz Katmer'in yanı sıra AK Parti Rize milletvekilleri Muhammet Avcı ve Harun Mertoğlu ile AK Partili Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in, Rize Valisi Selim Baydaş'ın kullandığı otomobilde yolculuk yaptığı görülüyor. Katmer'in paylaşımını X hesabında yeniden paylaşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, fotoğrafı "Tek parti devletinin fotosu" diye tanımlayarak şunları yazdı: "Aracı kullanan Rize Valisi Selim Baydaş. Yanındaki AKP Rize milletvekili Muhammet Avcı. Arkadakiler: AKP Rize milletvekili Harun Mertoğlu, Rize AKP Belediye Başkanı Rahmi Metin, AKP Rize İl başkanı Yılmaz Katmer (fotoğrafı sosyal medyada paylaşan).

Rize Valisi'nin milletvekillerine şoförlük yapması CHP'li ismi küplere bindirdi

"TAHAMMÜL EDİLECEK BİR FOTOĞRAF DEĞİL"

O kadar fütursuzlaşmışlar ki AKP il başkanı bunu sosyal medyasında kullanıyor. Vali, AKP'nin takımına şoförlük yapıyor. Tahammül edilebilecek bir fotoğraf değil, çekilmesi ciddi skandal, bu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasında tereddüt duymayan ruh hali de başka bir skandal."

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıVEFA:

Türkiye Cumhuriyeti'nde, Ampul dönemine gelene dek bu derece bir lakayıklık, devlet yönetiminde disiplinsizlik asla olmamıştı. Yazık!!!

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Haber Yorumlarıoturan:

Valinin şöförlük yapmadı devleti aşagılamıştır. Vali devleti temsil eder öv sürer anlatım ama bu olmamış vali bey. Makamını koruyamamışsın

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Erkam Y. nın yanında el pençe suranalrı gördük bu ne ki. Adamcılıgın , mülakatla torpilin iş gördüğü ülkede bu tarz hareketler normal zaten. Hakkaniyetle mi yükselecegini sanıyırlardı :D

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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

BİNLERCE YILLIK TÜRK TARİHİNDE GELDİĞİMİZ DÖNEME BAK ARKAŞ.BU KADAR REZİL BİR HÜKÜMET DEĞİL TÜRK DÜNYA TARİHİNDE YOKTUR.

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Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Fırsatçı şak şak çilar hemen olayı nerelere getirmis kardesim birakın valiyi o işinide bilir makamınıda siz gidin hayali vali vardita zerrin ozerin dansözü onunla ilgilenin

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Haber Yorumlarımrx clay:

''Gençler iyi öğrenin bunların (chp) il başkanları valiydi bunlar nasıl demokrat'' Dediniz 20 sene evvel. Evet demokratik ülkelerde devlet memuru particilik yapamaz doğru. Peki şimdi durum nedir? Arkadaşlar takım tutar gibi parti tutulmaz. Doğruya doğru yanlışa yanlış demesini bilmek lazım. Destekliyor olsak bile yanlışa yanlış demek lazım. İster Akp ister Chp kim yaparsa yapsın yanlış kardeşim devletin memuru partilerden uzak durur.

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Haber Yorumlarısaray Ak:

Vali napsin emir kulu mecbur yapacak yoksa koltuk gider akp parti değil aile şirketi

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

aslında ak parti bu tavır ve davranışlarıyla halkın saygısını kaybediyor itibarı kalmıyor ülkenin her şeyin hakimi benim havasında coşmuş dolu dizgin atı alıp üsküdarı geçiyorlar anapta bir zaman böyleydi ama bu kadar değildi en sonunda anapın kaptanı baktı gemi yan yatmış su alıyor batıyor kimseye çaktırmadan hoop kirişi kırıp cumburlop cumhurbaşkanlığına anapta malum hakkın rahmetine kavuştu şimdi etraftakilere sorsanız anap nedir kimse hatırlamaz

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Haber Yorumlarımasteng aston:

12 ay sonra editor kilikli sulukler akp sonrasi geri vites aticak...lajin vitesin kolunu sokucak bu millet unutulmucak.

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Haber YorumlarıGökhan Ccc:

burnunuz havada gezin . sizin de millete hizmet etmeniz gerekiyor hani nerde hizmetiniz . milletvekillerinin hepsi boş yere maaş alıyor faydanız yok

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