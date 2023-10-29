Rize'de Vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıl Dönümünde Fener Alayında Buluştu

Cumhuriyetin 100. Yıl dönümde fener alayında buluştular

RİZE - Rize'de vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümünde fener alayında buluştular.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü il genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Rize Valiliği tarafından Rize'de fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları ile Rize Gençlik Merkezi önünde toplanan 7'den 70'e yüzlerce kişi fener alayına katıldı. Gençlik merkezi önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet caddesi üzerinde kortej halinde devam etti. Yüzlerce genç ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyledi. Fener alayı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında son buldu.