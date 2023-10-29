Rize'de Vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıl Dönümünde Fener Alayında Buluştu
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü Rize'de fener alayı etkinliğiyle kutlandı. Gençlik Merkezi önünde toplanan yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla birlikte marşlar söyleyerek Cumhuriyet Caddesi üzerinde yürüdü. Fener alayı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Cumhuriyetin 100. Yıl dönümde fener alayında buluştular
RİZE - Rize'de vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümünde fener alayında buluştular.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü il genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Rize Valiliği tarafından Rize'de fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları ile Rize Gençlik Merkezi önünde toplanan 7'den 70'e yüzlerce kişi fener alayına katıldı. Gençlik merkezi önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet caddesi üzerinde kortej halinde devam etti. Yüzlerce genç ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyledi. Fener alayı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında son buldu.