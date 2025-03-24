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Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede

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Rize'de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşte, göstericiler ile kendilerine tepki gösteren bazı vatandaşlar arasında arbede çıktı. Polis, arbedeye ilişkin 1 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla kentte Rize CHP Rize İl Başkanlığı tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan CHP Rize il Başkanlığı önünde toplanan kalabalık grup, Atatürk Caddesi boyunca yürüdü. Cadde boyunca ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle slogan atan gruba zaman zaman çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Grup ile vatandaşlar arasında çıkan kısa süreli arbede polisin müdahalesiyle büyümeden sona erdi. Arbedeye ilişkin 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Yürüyüş İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde sona ererken, polis, grup dağılana kadar çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede

Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

fotu arab taib sonun geliyor.

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

eko ya ne desteği bu adam çalmış rüşvet yemiş işte söyleyenler de şikayet edenler de chp li

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Haber YorumlarıRevolver:

patronun memletinde bile isyan varsa akp bitmiştir....

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Haber Yorumlarıfatih YAMAN:

Yalan haber yapmayın lan saksafon çalıcıları sizi. Alto saksafon üfleyicileri.

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Haber YorumlarıESNAF:

Vallahi bu insanlara çok şaşırıyorum yav adam çalmış çalmış hırsız ve bunuda chp liler belgeler ile birlikte teslim etmişler siz neyin kafasını yaşıyordunuz

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Ne kadar hırsız sevici varmış meğerse. Bunlar nereden türedi belli değil..

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