Reşat Erdoğan: İYİ Parti'de ülkücü ve milliyetçi isimler tasfiye edildi

İYİ Parti eski GİK üyesi Reşat Erdoğan, FETÖ ile bağlantılı bazı isimlerin İYİ Parti listelerinde yer almasına tepki göstererek, ülkücü ve milliyetçi isimlerin tasfiye edildiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ettiğini iddia etti.

Bir dönem İyi Parti'de siyaset yapan Reşat Erdoğan, İyi Parti'de ülkücü ve milliyetçi isimlerin milletvekilliği listelerinden tasfiye edildiğini belirterek, "FETÖ ile bağlantılı bazı isimler nasıl kendilerine yer bulabiliyorlar buna bakmak lazım" dedi.

İyi Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden 2018'de istifa eden Reşat Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı. İYİ Parti'nin açıklanan milletvekili aday listesinde FETÖ'nün izlerinin olduğunu söyleyen Erdoğan, "15 Temmuz hain darbe girişiminden bir hafta önce 10 Temmuz Pazar günü Meral Akşener'in Çukurambar'daki irtibat ofisini neden taşıdığını sorarak, öyle alelacele taşınacak ne vardı anlayamadık. Hain darbe kalkışmasını önceden biliyor muydu? Bugün milletvekili aday listelerine baktığımızda kendilerini ülkücü ve milliyetçi olarak tanımlayan kişilerin tasfiye edildiğini anlıyoruz. FETÖ ile bağlantılı bazı isimler nasıl kendilerine yer bulabiliyorlar. Buna bakmak lazım. Bu süreci hassasiyet ile takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ülkücü yapısıyla bilinen işadamı ve İYİ Parti eski GİK üyesi Reşat Erdoğan, daha önce de verdiği demeçte, masadan ayrılan ve sonrasında yeniden dönen Meral Akşener'i de sert sözler ile eleştirmişti. İYİ Parti ve Meral Akşener'i çok iyi tanıdığını söyleyen Erdoğan, "Meral Akşener bu partiyi kurduğunda bu partiyi kuran birkaç kişiden biriydim. Ben parti kurulma aşamasında yanlış bir yöne gittiğini zaten görüyordum. Meral Akşener ülkücüleri ve Türk milliyetçilerini kullanarak bu partiyi kurdu. Bu partinin omurgasının temeli ülkücülerdi. Fakat şimdi baktığımızda İYİ Parti içerisinde teşkilatlarda gerçek anlamda ülkücü bulabilmek çok zor. Bu kadrolar zaman içerisinde gitti. FETÖ'cü kadrolar gelmeye başladı ve dizayn edildi. İYİ Parti tabanında seçmen Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Meral Akşener çok iyi oyuncudur. Parti tabanı Kılıçdaroğlu'nu istememesine rağmen 5 dakikalık üzgün fotoğrafı ile mesaj vermeye çalıştı" sözleri ile Akşener'i topa tutmuştu.

Meral Akşener'in, okyanus ötesinde gelen talimat ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ettiğini de iddia eden Erdoğan, tabanın da bu karardan rahatsız olduğunu öne sürdü. - MALATYA