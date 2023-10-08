Remzi Çayır: 'Ey Müslümanlar, hiç kimsenin uydusu olma' diyeceğiz

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, " Filistin, İsrail'e bomba atıyor. İsrail onu uçaklarla bombalıyor, ona füze atıyor. Ölenler; çocuklar, kadınlar ve mazlumlar. Böyle saçma bir oyun olur mu? Biz, 'Ey Müslümanlar, ey Türk İslam coğrafyası, uyan kendi geleceğini kendin belirle, hiç kimsenin uydusu olma' diyeceğiz" dedi.

Milli Yol Partisi Lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından önce gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çayır, Milli Yol Partisi'nin; Türkiye'nin bağımsızlığı, Türk İslam coğrafyasının kendi kaderini tayin etme hakkı ve bütün insanlığın kendi geleceğini kendi aklı ve iradesiyle kurma hareketinin merkezi olduğunu belirterek, "Bu sebeple Milli Yol, sadece ülkemizde olup bitenlerle ilgilenemez. Dünyanın en ücra köşesinde yapılan bütün işlemler, işler, zulümler, iyilikler, kötülükler; hepsi bizim ilgi alanımızdadır ve bizim iyileştirmekle yükümlü olduğumuz bir vazifedir. Bu sebeple Orta Doğu'da ne yazık ki Filistin, Irak, Suriye, zaman zaman başka ülkeler de boş bırakılmamaktadır. Emperyal güçler boş durmuyor, duramaz. Başta Amerika olmak üzere Avrupa'nın bir tek gayesi var; şiddeti kendinden ne kadar uzak tutarsa kendi geleceğini ve kendi huzurunu o kadar kaim kılacaktır. Bu stratejik bir haldir ve ne yazık ki bizim coğrafyamızda kan ve gözyaşı dinmez. Bunlara göre, Türk İslam coğrafyası, bu Müslüman coğrafyası asla ve asla kafasını kaldırmamalı. Ne yapmalı? Birbirleriyle uğraşmalılar. İçe dönmeliler ve kendi problemlerinin içerisinde boğulmalıdırlar. Şu an yapılan da bu. Yani düşünebiliyor musunuz? Filistin, İsrail'e bomba atıyor. İsrail onu uçaklarla bombalıyor, ona füze atıyor. Ölenler; çocuklar, kadınlar ve mazlumlar. Böyle saçma bir oyun olur mu? İşte emperyal güçler bu oyunu devam ettirirken bizim akıllı siyasetçiler de kısır döngünün içerisinde; birisi kınıyor, birisi şak şak yapıyor, birisi 'Rabia' yapıyor, hayatlarına devam ediyorlar. Kaldırıp da kafalarını, 'Ey insanoğlu, ey Müslümanlar, ey Türkler, yeter artık aynı delikten ısırıldığınız' diyen yok. Biz, 'Ey Müslümanlar, ey Türk İslam coğrafyası, uyan kendi geleceğini kendin belirle, hiç kimsenin uydusu olma' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ANAYASA DEĞİŞMELİDİR'

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına değinen Çayır, bu çağrıyı doğru bulduğunu belirterek, "Bu ülke 40 yıldır darbe anayasasıyla yönetiliyor. Hiç utanma yok mu? Bunun 22'si sende. Değiştirdi ama parça parça değiştirdi. Nasıl değiştirdin? Kendine göre değiştirdin, menfaatine göre değiştirdin. Referanduma götürdün. Bir bölümüne değil hepsini götürseydin. Zaten halk karar verecekti; değiştirirdin. Niye tamamını götürmedin? Çünkü işine gelmez o zaman. Anayasa değişmelidir. Neye göre değişmelidir? Bir bayrak asla ve asla iki bayrak olmaz. Bir bayrak olur, bir vatan olur, bir devlet olur, bir millet olur. Keşke samimi olsa canla başla hepimiz destek vereceğiz. Anayasada ne demek? Farklı görüşleri, farklı insanların, farklı toplulukların ortak kaygıda buluşması demek, ortak bir metin demek, irade birliği demek. Senin sadece birliğin, senin sadece iraden yetmez. Millete rağmen anayasa yapamazsın. Millet anayasasını yapacaktır. Biz sokaklara çıkacağız ve bir kampanya başlatacağız. 'Millet anayasasını yapacak' diye sokaklarda milletin bu konudaki görüşlerini alacağız" dedi.

Çayır ayrıca, yerel seçimlerde yüzde 3 oy hedeflediklerini söyledi.