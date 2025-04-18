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Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım

Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
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CHP'ye kayyum atanacağını iddia etmesinin ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı konuştu. Kaynağının 2 CHP'li vekil olduğu iddiasını yalanlayan Kütahyalı, "Çok yanlış bir tweet. Nereden baksan ahmakça. Sonra fark ettim hemen düzelttim. Ben savcıya ifademde de söyledim. Ben haberciliği ve gazeteciliği beceremeyen bir adamım." dedi.

CHP'ye kayyum atanacağı iddiası ortalığı karıştıran Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı. İfadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Kütahyalı'dan açıklama geldi.

KÜTAHYALI: BEN GAZETECİLİĞİ BECEREMEYEN BİR ADAMIM

Ensonhaber'e konuşan Kütahyalı'ya kaynağının 2 CHP'li olduğu iddiası soruldu. Kütahyalı, "O doğru değil." yanıtını verdi. Yaptığı paylaşımın çok yanlış olduğunu söyleyen Kütahyalı dikkat çeken ifadeler kullandı. Kütahyalı, "Çok yanlış bir tweet. Nereden baksan ahmakça. Sonra fark ettim hemen düzelttim. Ben savcıya ifademde de söyledim. Ben haberciliği ve gazeteciliği beceremeyen bir adamım. Ben bir köşe yazarı olarak medyaya başladım." dedi.

KÜTAHYALI'NIN "KAYYUM" İDDİASI

Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'ye kayyum atanacağını iddia etmişti. Kısa süre sonra bunun doğru bilgi olmadığını öğrendiğini açıklayan Kütahyalı'nın paylaşımı ortalığı karıştırmıştı. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda da "kayyum" iddiasının doğru olmadığı belirtilmişti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kütahyalı'nın paylaşımı sonrası Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşanmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı da "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCece Cece:

ülkeye gerekmiş geçmiş en gereksiz yaratiksin

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