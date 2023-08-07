Rahul Gandhi, hakaret suçlamasıyla hapis cezası aldıktan sonra milletvekili olarak parlamentoya döndü

Hindistan'da hakaret suçlamasıyla iki yıl hapis cezası alan muhalif lider Rahul Gandhi, Yüksek Mahkeme'nin cezayı durdurma kararıyla bugün milletvekili olarak parlamentoya döndü. Gandhi'nin dönüşü, muhalefet partileri arasında sevinçle karşılandı ve gelecek yılki seçimlerde muhalefet ittifakına güç vereceği düşünülüyor.

Hindistan'da hakaret suçlamasıyla iki yıl hapis cezası alan muhalif lider Rahul Gandhi, Yüksek Mahkeme'nin cezayı durdurma kararıyla bugün milletvekili olarak parlamentoya döndü.

Hindistan Ulusal Kongresi Partisi lideri, 2019'daki seçim sürecinde yaptığı yorumlardan dolayı iki yıl hapis cezası almış, Mart ayında milletvekilliği statüsünü kaybetmişti.

Geçen Cuma, Yüksek Mahkeme yeterli sebep olmadığı gerekçesiyle Gandhi'nin mahkumiyetini askıya alma kararı vermişti. Mahkeme, Kongre Partisi liderinin yorum yaparken daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Partisi, Gandhi'nin dönüşünü parlamentoda sevinç sloganlarıyla karşıladı. Diğer muhalif partililer de Gandhi'nin dönüşünden memnundu.

Siyasi gözlemciler, gelecek yılki seçimlerde yarışabileceği için Gandhi'nin tekrar milletvekili olmasının 26 muhalefet partisinin kuruğu INDIA ittifakına güç vereceğini düşünüyor.

Gandhi'ye karşı dava, 2019 seçim sürecinde, Hindistan Halk Partisi (BJP) lideri, Başbakan Narendra Modi'nin soyadıyla ilgili yorumları nedeniyle açılmıştı.

Gandhi, Karnataka eyaletindeki seçim konuşmasında, "Neden bütün hırsızların soyadı Modi? Nirav Modi, Lalit Modi, Narendra Modi" şeklinde konuşmuştu.

Nirav Modi bir elmas kaçakçısı ve Lalit Modi ise ülkenin kriket kurulu tarafından ömür boyu yasaklanan Hindistan Premier Ligi'nin eski başkanı.

BJP milletvekili Purnesh Modi, Gandhi hakkında dava açmış, yorumlarıyla bütün Modi topluluğuna hakaret ettiğini savunmuştu.

Modi, kökenleri göçebe bir aşirete dayanan ve daha sonra yemeklik yağ üretimi ve ticaretiyle uğraşmaya başladıktan sonra Gucarat eyaletine yerleşen bir topluluk.

Gandhi, söylediklerinin doğrudan hiçbir topluluğa karşı olmadığını, yolsuzluğa dikkat çekmek istediğini belirtmişti.

Gandhi'nin görevden alınması, muhalefet partileri tarafından protesto edilmiş, BJP'nin Gandhi'yi hedef gösterdiği söylenmişti. BJP ise bu iddiaları reddetti.

2019'da Gujarat eyaletinde görülen davada iki yıl ceza alan Gandhi, Hindistan kanunları gereğince bir gün sonra milletvekili statüsünü kaybetmişti.