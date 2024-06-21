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Putin, Batı'ya meydan okudu: Nükleer üçlüyü geliştirmeyi planlıyoruz

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24 yıl sonra Kuzey Kore'yi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeye dönüşünde Batılı ülkelere gözdağı verdi. Putin, nükleer silah programını geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Stratejik caydırıcılığı garanti altına almak ve dünyadaki güç dengesini korumak üzere nükleer üçlüyü daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Tabii ki silahlı kuvvetlerin tüm birimlerinin potansiyelini güçlendirecek, savaş yeteneklerini artıracağız." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaretin ardından ülkeye dönüşünde dikkat çeken ifadeler kullandı. Nükleer silah programını geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Putin, "Stratejik caydırıcılığı garanti altına almak ve dünyadaki güç dengesini korumak üzere nükleer üçlüyü daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Tabii ki silahlı kuvvetlerin tüm birimlerinin potansiyelini güçlendirecek, savaş yeteneklerini artıracağız." dedi.

PUTİN'DEN BATI'YA "NÜKLEER" MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl sonra ziyaret ettiği Kuzey Kore dönüşünde Batılı ülkelere meydan okudu. Kremlin Sarayı'nda askeri akademi mezunlarıyla bir araya gelen Putin, nükleer silah programını geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Putin şunları söyledi: "Bu zorlu uluslararası durumu, yeni zorlukların ve risklerin ortaya çıkmamasını dikkate alarak ileri teknolojilere ve bilime, etkili finansal ve ekonomik çözümlere dayanarak bir savunma politikası oluşturmaya ve Silahlı Kuvvetlerimizi kapsamlı bir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz.

Putin, Batı'ya meydan okudu: Nükleer üçlüyü geliştirmeyi planlıyoruzRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

"İLERİ TEKNOLOJİ SİLAHLAR ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Öncelikli olarak cephedeki birliklere (Ukrayna'daki Rus askerlerine) farklı tiplerde insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve yüksek hassasiyetli silahlar, saldırı uçakları, düşman tespit ve karşı batarya sistemleri, kontrol ve iletişim sistemlerinin tedarikini artıracağız. Seri üretimine başlanan diğer modern, ileri teknoloji silah ve ekipmanlar üzerinde de çalışacağız."

"NÜKLEER ÜÇLÜYÜ DAHA DA GELİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Stratejik uçaklar, kıtalararası balistik füzeler ve denizaltılardan oluşan "nükleer üçlü"yü geliştireceklerini vurgulayan Putin, "Stratejik caydırıcılığı garanti altına almak ve dünyadaki güç dengesini korumak üzere nükleer üçlüyü daha da geliştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ YETENEKLERİNİ ARTIRACAĞIZ"

Putin, "Tabii ki silahlı kuvvetlerin tüm birimlerinin potansiyelini güçlendirecek, savaş yeteneklerini artıracağız. Benzersiz özellikler ve gelecek vaat eden modeller üzerinde çalışıyoruz. Birlik ve silahların komuta ve kontrol sistemlerini daha da geliştirmeyi, muharebe eğitiminin yoğunluğunu ve kalitesini artırmayı, dost devletlerin katılımı da dahil olmak üzere tatbikatlar ve eğitimler yürütmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (3)

Spartacüs MartinLuther:

Bu esnada biz ne yapıyoruz Türkiyede hayatta kalmaya çalışıyoruz

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VEFA:

Yürü bee kim tutar seni!.. . Meydanı boş buldun nasılsa, her yer yangın, her yer zulüm. Biraz da sen sallamışsın çok değil!..

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Hiç Heç:

Rusya 1550'den beri çok az yenildi. Yenilgileri,1711 prut savaşı ve 1980 yılı Afganistan savaşı. Ne yapar eder yener.

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